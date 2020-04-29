السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا



واشنطن 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا لدعم الاستجابة لجائحة فيروس

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقي على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.

// انتهى //

05:15ت م

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واشنطن 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسوافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقي على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.// انتهى //05:15ت م0286

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