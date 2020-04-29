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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.
المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريالعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-29
أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:00 AM
أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.
، المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال ،
المصدر : الخليج 365
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