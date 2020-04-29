، استعدادًا لعودة المولات.. بلدية خميس مشيط تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
فرضت بلدية خميس مشيط، عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع الاستعداد لعودة عمل المجمعات التجارية والمولات خلال فترة رفع الحظر جزئيًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر رمضان بما في ذلك محال تجارة الجملة والتجزئة.
وتفصيلاً، وجّه رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في البلدية لمتابعة أي ازدحام قد يحدث واتخاذ الإجراءات الاحترازية النظامية لمنع حدوث ذلك وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات أيدي كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 م٢ والتشديد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به (متسوق لكل / 10 م٢).
وشدد رئيس البلدية على إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق مع البلدية في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.
وبيّن "الشهراني" أنه سيتم تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس في المولات وسيتم تكليف أصحاب المولات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحال مثل مقابض الأبواب، السلالم ، المصاعد والأرضيات، وتوفير مقر لعزل من يتم الاشتباه بإصابتهم وتنفيذ البروتوكول الوقائي المعتمد من قِبل الشؤون الصحية، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.
وشدد على جميع الفرق الميدانية والرقابة الصحية بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المراكز التجارية والمولات والتشديد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها (عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي).خميس مشيط بلدية خميس مشيط فيروس كورونا الجديد
استعدادًا لعودة المولات.. بلدية خميس مشيط تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونامحمد طيران الخليج 365 2020-04-29
فرضت بلدية خميس مشيط، عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع الاستعداد لعودة عمل المجمعات التجارية والمولات خلال فترة رفع الحظر جزئيًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر رمضان بما في ذلك محال تجارة الجملة والتجزئة.
وتفصيلاً، وجّه رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في البلدية لمتابعة أي ازدحام قد يحدث واتخاذ الإجراءات الاحترازية النظامية لمنع حدوث ذلك وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات أيدي كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 م٢ والتشديد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به (متسوق لكل / 10 م٢).
وشدد رئيس البلدية على إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق مع البلدية في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.
وبيّن "الشهراني" أنه سيتم تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس في المولات وسيتم تكليف أصحاب المولات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحال مثل مقابض الأبواب، السلالم ، المصاعد والأرضيات، وتوفير مقر لعزل من يتم الاشتباه بإصابتهم وتنفيذ البروتوكول الوقائي المعتمد من قِبل الشؤون الصحية، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.
وشدد على جميع الفرق الميدانية والرقابة الصحية بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المراكز التجارية والمولات والتشديد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها (عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي).
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:02 AM
ألزمت أصحاب المجمعات بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس حرارة الجسم
فرضت بلدية خميس مشيط، عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع الاستعداد لعودة عمل المجمعات التجارية والمولات خلال فترة رفع الحظر جزئيًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر رمضان بما في ذلك محال تجارة الجملة والتجزئة.
وتفصيلاً، وجّه رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في البلدية لمتابعة أي ازدحام قد يحدث واتخاذ الإجراءات الاحترازية النظامية لمنع حدوث ذلك وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات أيدي كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 م٢ والتشديد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به (متسوق لكل / 10 م٢).
وشدد رئيس البلدية على إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق مع البلدية في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.
وبيّن "الشهراني" أنه سيتم تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس في المولات وسيتم تكليف أصحاب المولات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحال مثل مقابض الأبواب، السلالم ، المصاعد والأرضيات، وتوفير مقر لعزل من يتم الاشتباه بإصابتهم وتنفيذ البروتوكول الوقائي المعتمد من قِبل الشؤون الصحية، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.
وشدد على جميع الفرق الميدانية والرقابة الصحية بتكثيف الرقابة الميدانية على جميع المراكز التجارية والمولات والتشديد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها (عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي).
، استعدادًا لعودة المولات.. بلدية خميس مشيط تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لعودة المولات.. بلدية خميس مشيط تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.