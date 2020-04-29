محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية. صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-04-29 ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:35 AM Advertisements اخر تعديل 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 05:32 AM ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية. ، صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية ،

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