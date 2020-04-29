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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت أمانة محافظة جده 3 فروع لسوق شهير، عقب تأكيد إصابة 7 عمال بفيروس كورونا، وذلك حتى يتم تعقيمه والتأكد من قبل الإدارة المختصة.
وكانت صحة جدة قد قامت بحصر المخالطين عقب تأكيد الحالات وتوجيههم للعزل المنزلي لمدة 14 يوم فيما تتابعهم خلال تلك الفترة .
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 03:54 AM
أغلقت أمانة محافظة جده 3 فروع لسوق شهير، عقب تأكيد إصابة 7 عمال بفيروس كورونا، وذلك حتى يتم تعقيمه والتأكد من قبل الإدارة المختصة.
وكانت صحة جدة قد قامت بحصر المخالطين عقب تأكيد الحالات وتوجيههم للعزل المنزلي لمدة 14 يوم فيما تتابعهم خلال تلك الفترة .
، أمانة جدة تغلق 3 فروع لسوق شهير بالمحافظة عقب تأكيد إصابة 7 من عمالها بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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