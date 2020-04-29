شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السديس: " أيام وتعود صلاة الجماعة والطواف في الحرمين الشريفين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بأن العودة للصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون في غضون أيام بعد نحو شهرين على إغلاقهما بسبب فيرو س كورونا

وقال السديس: " أبشروا واطمئنوا إنها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعود الأمور كما كانت " .

يذكر أنه تم تدشين الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية التي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.