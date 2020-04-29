شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 فروع لسوق شهير بجدة عقب تأكيد إصابة عدد من العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أغلقت أمانة محافظة جده 3 فروع لأحد الأسواق الشهيرة، عقب تأكيد إصابة 7 من العمال بفيروس أغلقت أمانة محافظة جده 3 فروع لأحد الأسواق الشهيرة، عقب تأكيد إصابة 7 من العمال بفيروس كورونا وكانت صحة جدة قد حصرت المخالطين عقب تأكيد الحالات، وتم توجيههم للعزل المنزلي لمدة 14 يوم فيما تتابعهم خلال تلك الفترة . يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بالفيروس توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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