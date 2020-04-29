شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من وزير الموارد البشرية للمواطنين بالتزامن مع فتح " المولات " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، رسالة للمواطنين والمقيمين، بالتزامن مع عودة بعض الأنشطة التجارية.
وقال الراجحي في رسالته: " أدعو جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص للتقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ".
وأضاف: " اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها مثل المولات، وغيرها فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا " .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد أصدر أمرًا تضمن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداء من اليوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في مجالات: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية فقط.
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