ما علاقة الشائعات #السعودية بالبرقاوي ولماذا ؟

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تحرير :- ناصر العنزي

في ظل تماسك المجتمع السعودي حول قيادته توجد هنالك محاولات من أعداء الوطن تفكيك هذا التماسك بأي طريقةٍ كانت حيث يوجد حملة إعلامية منظمة ضد المملكة عبر مواقع وهمية مصممة بشكل مماثل للصحف السعودية الرسمية يكون الهدف منها كتابة الشائعات ونشرها من أجل نشر الذعر و الخوف داخل المجمتع وغيرها من الأهداف الأخرى و يكمن السؤال هنا، من الشخص الذي يقوم بذلك و لماذا يتم إستخدام أسم الصحفي عبدالله البرقاوي في كل شائعة؟

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من يقوم بنشر هذه الشائعات أكثرها هو شخص اسمه محمد ترابي حيث تشير البيانات أن جميع النطاقات بإسمه فهو يقوم بإنشاء المواقع و وضع إسم الصحفي عبدالله البرقاوي داخل تلك الشائعات و السؤال الآخر هنا لماذا يتم وضع صورة و أسم الصحفي عبدالله البرقاوي بكل أخبار الشائعات؟

البرقاوي هو أحد الصحفيين المتميزين الذي لمع أسمه باالساحة الإعلامية منذ فترة طويلة حيث أمتازت أخباره بالموثوقيه العالية وتحري الصحة و المصداقية قبل نشر أي خبر و يتم إستغلال أسمه لما في وجود أسمه داخل الخبر إيهام للقارئ بصحة هذا الخبر .

على ضوء ذلك نرجو من الجميع تحري الصحة و دقة الخبر و عدم تناقل روابط الأخبار من جهات غير معلومة.

