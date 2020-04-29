

أثينا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم أن بلاده ستبدأ تدريجياً في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس

وأوضح ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي أنه من المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج بدءاً من 4 مايو, وسيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات بفتح أبوابها مجدداً اعتباراً من ذلك اليوم.

وفي الأسابيع التالية سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس.

يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 27ر1% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.

// انتهى //

04:47ت م

0283



أثينا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم أن بلاده ستبدأ تدريجياً في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا الأسبوع المقبل.وأوضح ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي أنه من المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج بدءاً من 4 مايو, وسيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات بفتح أبوابها مجدداً اعتباراً من ذلك اليوم.وفي الأسابيع التالية سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس.يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 27ر1% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.// انتهى //04:47ت م0283

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.