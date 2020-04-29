السعودية اليوم / مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعرب عن مخاوفه من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن



الأمم المتحدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

أعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان صادر اليوم أن كل العوامل المساعدة لانتشار "كـوفيد-19" موجودة في اليمن، كمستويات المناعة المنخفضة والمستويات العالية من الضعف العام وهشاشة النظام الصحي.

ودعت غراندي إلى ضرورة توعية السكان بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا .

من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني إلى أن العديد من البلدان تمكنت من إيقاف انتشار المرض نتيجة لإخبار الناس به وتحذيرهم منه، إضافة إلى وجود إجراءات الفحص والتتبع والعزل.

// انتهى //

04:04ت م

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الأمم المتحدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسأعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن.وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان صادر اليوم أن كل العوامل المساعدة لانتشار "كـوفيد-19" موجودة في اليمن، كمستويات المناعة المنخفضة والمستويات العالية من الضعف العام وهشاشة النظام الصحي.ودعت غراندي إلى ضرورة توعية السكان بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا .من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني إلى أن العديد من البلدان تمكنت من إيقاف انتشار المرض نتيجة لإخبار الناس به وتحذيرهم منه، إضافة إلى وجود إجراءات الفحص والتتبع والعزل.// انتهى //04:04ت م0282

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