السعودية اليوم / عدسة "واس" ترافق رجال الأمن وقت السحور بعرعر



واس 05 رمضان 1441هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

رافقت عدسة "واس" رجال الأمن بمدينة عرعر خلال أداءهم مهامهم وقت السحور, مبرزة جهود القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لتطبيق أمر منع التجول في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام المواطنين والمقيمين.

وتكثف الأجهزة الأمنية التواجد في مختلف الشوارع والميادين العامة في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

// انتهى //

03:22ت م

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