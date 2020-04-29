السعودية اليوم / أكثر من خمسة آلاف وفاة بفيروس كورونا في البرازيل



برازيليا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

تخطّت البرازيل اليوم عتبة خمسة آلاف وفاة بكوفيد-19 بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 474 حالة.

ورجحت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات لأنها تدقق في 1156 حالة وفاة يشتبه في أنها بكوفيد-19.

وتعّد البرازيل من أكثر الدول تسجيلاً للوفيات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية مع 5017 حالة من أصل 71886 إصابة مؤكدة، وقد تخطّت بعدد الوفيات المسجّلة على أراضيها الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس

// انتهى //

03:07ت م

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برازيليا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واستخطّت البرازيل اليوم عتبة خمسة آلاف وفاة بكوفيد-19 بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 474 حالة.ورجحت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات لأنها تدقق في 1156 حالة وفاة يشتبه في أنها بكوفيد-19.وتعّد البرازيل من أكثر الدول تسجيلاً للوفيات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية مع 5017 حالة من أصل 71886 إصابة مؤكدة، وقد تخطّت بعدد الوفيات المسجّلة على أراضيها الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية العام 2019.// انتهى //03:07ت م0274

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