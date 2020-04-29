السعودية اليوم / منحة يابانية لدعم الاستقرار الاجتماعي بموريتانيا



نواكشوط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

قدمت الحكومة اليابانية منحة لتمويل مشاريع تابعة للأمم المتحدة في موريتانيا، بقيمة مليون و 332 ألف دولار أمريكي، بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وسيتم توجيه المبلغ لدعم مشاريع المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج العالمي للأغذية، والمفوضية السامية للاجئين في موريتانيا، وذلك بهدف دعم قدرات البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية على مستوى المجموعات المحلية، إضافة إلى الدعم الإنساني لمخيم "أمبرة" للاجئين بمقاطعة باسكنو في الحوض الشرقي.

وأفاد منسق هيئات الأمم المتحدة في موريتانيا، أنتوني أو همنغ بوماه، أن المساعدات اليابانية تمثل دعمًا لقدرات موريتانيا لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، وتوفير المساعدة الغذائية المستعجلة للاجئين في مخيم "أمبرة" للاجئين بالحوض الشرقي، وحماية ومساعدة اللاجئين الماليين في موريتانيا.

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