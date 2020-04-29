السعودية اليوم / أمانة جدة تلزم المراكز التجارية بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم



جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

ألزمت أمانة محافظة جدة المراكز التجارية "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادا لموعد افتتاح "المولات" يوم غد، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بـ توفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وراحتهم.

وأفاد أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على جميع مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراء التوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.

// انتهى //

02:41ت م

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جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسألزمت أمانة محافظة جدة المراكز التجارية "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تزامناً مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية "المولات" وتخفيف القيود على حركة التنقل.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادا لموعد افتتاح "المولات" يوم غد، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بـ توفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وراحتهم.وأفاد أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على جميع مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراء التوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //02:41ت م0271

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