السعودية اليوم / مدير جامعة طيبة : تفعيل الخدمات الطبية الاستشارية والتخصصية الافتراضية (عن بعد) لجميع شرائح المجتمع



المدينة المنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلن معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني, إطلاق الجامعة مبادرة تفعيل الخدمات الطبية الاستشارية والتخصصية الافتراضية (عن بعد) لجميع شرائح المجتمع.

وأوضح الدكتور السراني أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الضغط عن وزارة الصحة والتكامل مع القطاعات الحكومية في مواجهة أزمة فيروس

وأعرب معالي مدير جامعة طيبة، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته وتوجيهاته الدائمة لتكامل القطاعات لخدمة المدينة المنورة، وتوفير كافة احتياجاتها.

مما يُذكر أن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة تتم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة وحجز موعد مع الطبيب المراد خلال الفترة الصباحية أو المسائية.

// انتهى //

02:40ت م

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المدينة المنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلن معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني, إطلاق الجامعة مبادرة تفعيل الخدمات الطبية الاستشارية والتخصصية الافتراضية (عن بعد) لجميع شرائح المجتمع.وأوضح الدكتور السراني أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الضغط عن وزارة الصحة والتكامل مع القطاعات الحكومية في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع واستثمار الطاقات والكوادر المؤهلة أعلى تأهيل في كلية الطب بالجامعة، مُشيراً إلى أن التخصصات المتاحة للاستشارة متعددة من ضمنها أمراض القلب والطب النفسي وطب وجراحة العظام وأمراض الصدرية وأمراض الدم والأورام والباطنة والنساء والولادة وجراحة الأطفال وطب الأعصاب وطب الأسرة وغيرها من التخصصات، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بحيث يجيب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في كلية الطب بجامعة طيبة على استفسارات المراجعين وتوجيههم حيال مشاكلهم الصحية.وأعرب معالي مدير جامعة طيبة، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته وتوجيهاته الدائمة لتكامل القطاعات لخدمة المدينة المنورة، وتوفير كافة احتياجاتها.مما يُذكر أن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة تتم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة وحجز موعد مع الطبيب المراد خلال الفترة الصباحية أو المسائية.// انتهى //02:40ت م0270

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