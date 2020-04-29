السعودية اليوم / المستوى الذهبي لتعليم عسير في مشروع " ريالي للوعي المالي "



أبها 5 رمضان 1441هـ الموافق 28 أبريل 2020م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي " بنين وبنات " المستوى الذهبي في مشروع " ريالي للوعي المالي " على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة، حيث فاز كل من الطالب نايف عسيري من ابتدائية عكاشة بن محصن ، والطالبة لمار الشهري من ابتدائية الربة والشعبين، بالمركز الأول في المسابقة على مستوى تعليم عسير .

وهنأ المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني الفائزين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر والمدرسة وإدارتي النشاط الطلابي " بنين وبنات "، مبيناً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

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02:29ت م

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