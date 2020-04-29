السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يثمن موافقة المقام السامي على رفع إيقاف الإقراض في منطقة الدرع العربي



الباحة 05 رمضان 1441هـ الموافق 28 أبريل 2020م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يحقق طموحات الوطن والمواطن.

وتوافقت تطلعات سمو أمير الباحة مع موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رفع إيقاف القروض العادية للصندوق الزراعي في منطقة الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة، ومنطقة الباحة واحدة من تلك المناطق التي تقع في الدرع العربي، التي تمثل فيها الزراعة أهمية كبرى في تنمية منطقة الباحة.

وتعنى منطقة الباحة التي تتميز بهويتها الزراعية بتقديم أفضل الخدمات للمزارعين في المنطقة وسط متابعة واهتمام من سمو أمير منطقة الباحة، حيث أكد سموه في كثير من لقاءاته خصائص الباحة الجغرافية التي تساعد على نجاح الزراعة فيها وذلك لوجود المدرجات الزراعية التي تملأ سفوح الجبال وخصوبة التربة ووفرة مياه الأمطار وكل تلك العوامل تؤهل الباحة لأن تعيد دورها الزراعي السابق.

وحرصت الجهات المعنية في منطقة الباحة وفي مقدمتها إمارة المنطقة على استضافت العديد من الشركات المتخصصة في مجال الزراعة لوضع الدراسات وطرح الرؤى التي تسهم في استثمار كل إمكانات المنطقة زراعياً.

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02:11ت م

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