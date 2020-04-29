السعودية | “المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المالية” تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أصدرت وزارة المالية المالية التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة موضحة أن الإيرادات بلغت 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال والعجز 34 مليار ريال. وطلبت وزارة المالية رفع مسيرات موظفي الدولة وإرسال اوامر الدفع قبل بداية اجازة عيد الفطر المبارك.

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