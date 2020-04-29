السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.. ووزير خارجية كوستاريكا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.. ووزير خارجية كوستاريكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:18 صباحًا, 29 أبريل 2020 م المناطق - الرياض تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها.

كما اتصالاً هاتفياً آخر، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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