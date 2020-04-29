شكرا لقرائتكم خبر عن «شاركهم سحورك» يدعم 8 آلاف أسرة والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن الجمعية أطلقت برنامج شاركهم سحورك في نسخته الثالثة دعما للأسر المستفيدة والمتضررة من الجائحة وتأمين كل ما يحتاجونه من السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف البوسيف إن الجمعية فتحت باب التبرع لمن أراد دعم البرنامج وتحقيق أهدافه، عن طريق المتجر الإلكتروني حيث تم تحديد مبلغ 100 ريال قيمة السهم الواحد، كما يستطيع المتبرع المشاركة في دعم البرنامج من خلال الحسابات البنكية المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر «شاركهم سحورك» يدعم 8 آلاف أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.