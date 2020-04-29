شكرا لقرائتكم خبر عن «شاركهم سحورك» يدعم 8 آلاف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية البر بالأحساء النسخة الثالثة من مشروع «شاركهم سحورك» دعما لأكثر من 8 آلاف أسرة مستفيدة ومتضررة من جائحة كورونا

وذكر مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن الجمعية أطلقت برنامج شاركهم سحورك في نسخته الثالثة دعما للأسر المستفيدة والمتضررة من الجائحة وتأمين كل ما يحتاجونه من السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف البوسيف إن الجمعية فتحت باب التبرع لمن أراد دعم البرنامج وتحقيق أهدافه، عن طريق المتجر الإلكتروني حيث تم تحديد مبلغ 100 ريال قيمة السهم الواحد، كما يستطيع المتبرع المشاركة في دعم البرنامج من خلال الحسابات البنكية المتاحة.