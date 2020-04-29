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«العساكر» عن أول تلاوة بإذاعة القرآن لـ «لشيخ عبدالله خياط» : سيظل في الذاكرة

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«العساكر» عن صاحب أول تلاوة بإذاعة القرآن: سيظل في الذاكرة
«تعلم القرآن وعلّمه.. وأتقن التلاوة ولقّنها من بعده.. سيظل في الذاكرة.. إمامًا وخطيبًا ومعلمًا»، بهذه العبارات ذكرنا مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر بالشيخ عبدالله خياط، رحمه الله.

ونشر «العساكر»، مقطع فيديو، عبر حسابه على «تويتر» عن رحلة الشيخ عبدالله خياط، متضمنًا أهم المحطات العلمية والعملية في حياته.

ومن المعروف أن أول تلاوة أُذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم فى المملكة، كانت عام 1392هـ للشيخ عبدالله خياط.

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عبد الله بن محمد عبد الغني خياط، من أشهر مرتلي القرآن الكريم، إمام و خطيب بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ولد «خياط»، في ۲۹ من شوال لسنة ١٣٢٦ه بمكة. تعلم القرآن ودرس العلوم الإسلامية بالمدرسة الراقية قبل الالتحاق بالمعهد العلمي بمكة حيث حصل على الشهادة سنة ١٣٦۰ه.

سنة ١٣۷۳ه، عُين الشيخ عبد الله خياط إماما وخطيبا بالمسجد الحرام بمكة، ولبث هناك حتى عام ۱٤۰٤ه، إذ طلب من الملك إعفاءه من مهامه لأسباب صحية. وتوفي الشيخ عبد الله خياط يوم الأحد ۷ شعبان ۱٤۱۵ه.

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