شكرا لقرائتكم خبر عن «العساكر» عن أول تلاوة بإذاعة القرآن لـ «لشيخ عبدالله خياط» : سيظل في الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل
ونشر «العساكر»، مقطع فيديو، عبر حسابه على «تويتر» عن رحلة الشيخ عبدالله خياط، متضمنًا أهم المحطات العلمية والعملية في حياته.
ومن المعروف أن أول تلاوة أُذيعت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم فى المملكة، كانت عام 1392هـ للشيخ عبدالله خياط.
عبد الله بن محمد عبد الغني خياط، من أشهر مرتلي القرآن الكريم، إمام و خطيب بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
ولد «خياط»، في ۲۹ من شوال لسنة ١٣٢٦ه بمكة. تعلم القرآن ودرس العلوم الإسلامية بالمدرسة الراقية قبل الالتحاق بالمعهد العلمي بمكة حيث حصل على الشهادة سنة ١٣٦۰ه.
سنة ١٣۷۳ه، عُين الشيخ عبد الله خياط إماما وخطيبا بالمسجد الحرام بمكة، ولبث هناك حتى عام ۱٤۰٤ه، إذ طلب من الملك إعفاءه من مهامه لأسباب صحية. وتوفي الشيخ عبد الله خياط يوم الأحد ۷ شعبان ۱٤۱۵ه.
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