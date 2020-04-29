شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين النسخة الثانية من تطبيق «مصحف المدينة النبوية» والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

وقال: "ندشن النسخة الثانية المحدثة من تطبيق "مصحف المدينة النبوية" على منصتي أندرويد وأبل، التي تم فيها إضافة (28) من الخصائص الجديدة، والتحديثات، في إطار العناية بالقرآن الكريم ومواكبة التطور في التقنيات الحديثة وفق رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أن التطبيق بتحديثاته الجديدة -بإذن الله- سيخدم جميع المسلمين في العالم وبلغات متعددة، وسيكون لها الأثر البالغ في نشر هذا القرآن الكريم.

وبين الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكبر مطبعة في العالم للقرآن الكريم، وهو هدية المملكة للعالم الإسلامي أنشئ منذ عام 1405هـ، لخدمة القرآن الكريم وطُبع أكثر من 320 مليون نسخة وزعت في مختلف دول العالم، وفي العام الماضي ضاعف المجمع إنتاجه بنسبة 100% فوصل إنتاج إصداراته إلى 18.5 مليون نسخة بمختلف الأحجام والإصدارات وترجمة معانيه لـ74 لغة عالمية.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الأعمال دليل على ما توليه المملكة من عناية واهتمام كبير بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك وفق اهتمام وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين يدعمان كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا.