شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز: إيقاف صاحب «التغريدات المسيئة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبى، بكف يد الموظف عن العمل الذى نشر تغريدات مسيئة.

وقالت الجامعة: «إشارة إلى ما تم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة، وجه مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علمًا بأن المذكور موظف بعقد مؤقت، ولا يتقلد حالياً أى منصب إداري».

وأكدت الجامعة أنها ستتصدى بكل حزم لأى أفكار منحرفة صادرة عن أى منسوب في الجامعة تخالف توجهات الوطن أو تمس أمنه وقياداته.