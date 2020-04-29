شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع منع التجول جزئيا.. حذر بشوارع ومحال حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أهالي حاضرة الدمام، الخروج من منازلهم، بحذر، من الساعات الأولى من فترة السماح بالتنقل، لقضاء الاحتياجات الأساسية، والذهاب إلى الأسواق، والمحال التجارية، وذلك في اليوم الثاني من رفع منع التجول جزئيا في مناطق المملكة، ما عدا المدن والأحياء التي مُنع فيها التجول لمدة 24 ساعة.

كثافة المركبات

ورصدت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية، كثافة المركبات في الطرقات المتوجهة للأسواق المعروفة، بالإضافة إلى عدم التزام العمالة الوافدة بترك مسافات بين الأشخاص، وعدم الالتزام بالعدد المحدد داخل أو أمام المحلات التجارية، ويقف العديد من الزبائن في كتلة، وبنظام المجموعة، الأمر الذي يشكل هاجسًا وقلقًا من تناقل عدوى فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

منع الدخول

وشهدت محلات بيع اللحوم، وتجهيز الوجبات الخاصة بالإفطار، ومحال الخضار والفواكه، زحامًا، فيما حاول أصحاب محلات أخرى منع دخول الزبائن للداخل، مع استقبال الطلبات وتوصيلها إلى المركبة، من باب الحرص، ورتب آخرون دخول وخروج الزبائن من المحلات، تفاديًا للزحام وتكدس الأشخاص بالداخل.

Advertisements

رفع جزئي

يذكر أنه صدر قرار ملكي قبل يومين، يقتضي برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة، ابتداء من يوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ، الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

أنشطة وأعمال

وتضمن القرار فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وهي تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية «المولات»، ومنع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي، بحيث تنفذ الجهات المسؤولة عن الرقابة، الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ورفع تقارير يومية عن ذلك.