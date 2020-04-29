شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الأحساء يفطرون ويتسحرون على أغلى أرز في العالم والان نبدء بالتفاصيل
وقال المزارع نايف العريفي المختص ببيع الأرز الحساوي: إن هناك طلبا كبيرا جدا من الأهالي في محافظة الأحساء على الأرز الحساوي خصوصا الذي يزرع في بلدة القرين؛ كونه يعد الأفضل والأطعم، حيث يفضله الأهالي ويقدمونه على موائد الإفطار والسحور في هذا الشهر المبارك، موضحا أن الطلب عليه كان قبل رمضان وحتى هذه الأيام من الشهر الكريم وأن سعر الكيلو الواحد يتراوح بين 20 إلى 25 ريالا.
وقالت «أم علي» مختصة في طبخ الأرز الحساوي إن الأرز الحساوي يعتبر الوجبة الرئيسية لدى كثير من الأهالي في الأحساء على موائد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك سواء في السابق أو وقتنا الحالي، وكثير من العائلات في الأحساء لا تزال تفضله في المائدة الرمضانية، ولذلك يكون الطلب عليه كبيرا قبل رمضان خصوصا الأرز الحساوي «المعتق» الذي مضى عليه سنتان وذلك لتميزه في الطهي، فهناك من يفضله في المحاشي على الإفطار لنكهته الخاصة، وهناك من يفضله في وجبه السحور لأنها تعتبر وجبة ثقيلة ودسمة.
وأشارت أم علي إلى أن طريقه طبخه متنوعة وأفضلها هي طريقة طبخه بكبسة الأرز الحساوي حيث يحمس له من الطماطم والبصل والبهارات والحلبة ثم يوضع ماء في الحمسة ثم يوضع اللحم وبعد نضج اللحم يوضع الأرز في قدر الحمسة بعد غسله بالماء لمدة ساعتين حيث يحتاج ضعف الماء في الأرز الأبيض ويترك إلى أن يترسى في ذلك القدر وبعد الانتهاء يقدم، موضحة أن تناول هذا الأرز يعتبر مفيدا ومغذيا للجسم، ومن ميزاته أنه يؤكل على مدار العام ويفضل بشكل أكبر على موائد الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك.
وقال علي العصري مهتم بزراعة الأرز الحساوي: إن الحصول على منتج مميز من الأرز الحساوي يحتاج إلى جهد وعمل ويمر بمراحل عديدة تستغرق من 6 إلى 7 شهور، وهو ما يخص مزارع بلدة القرين والبلدات القريبة منها والواقعة شمال محافظة الأحساء من أعمال تجهيز الأرض والضواحي والعمل على رعايتها بالنظافة وأعمال البذر والمتابعة وما بين نقل الشتلات إلى الضواحي التي تم تجهيزها وغمرها بالماء ومتابعتها وما بين عملية الحصاد والتذرية وأعمال التخزين، فكلما زادت مدة التخزين وتحول للون الأحمر أصبح أفضل وأطعم.
وقال جعفر علي مهتم بالزراعة: الجميل أن هناك من الأهالي في الأحساء ممن يقدمون هذا الأرز كهدية لأهاليهم داخل الأحساء وخارجها كون هذا الأرز يعتبر من الأرز النادر في العالم ولا يجود إلا في أراضي الأحساء بسبب التربة وخصوبتها، ولذلك يعتبر الأغلى عالميا، كما أن العديد من المطاعم الشعبية في الأحساء أصبحت تقدم الأرز الحساوي كطبق أساسي لكثرة الطلب عليه.
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