اخبار السعوديه

ذكريات رمضان مع الأهل لا تنسى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان مع الأهل لا تنسى والان نبدء بالتفاصيل

قال المبتعث لدراسة الدكتوراة في إدارة المشاريع في ولاية ليستر البريطانية محمد الحلافي إن آخر فترة صيام مع الأهل والأقارب كانت في المملكة عام ٢٠١٢م وهذه الذكريات لا تنسى على الإطلاق مهما مرت السنوات.

ورفع الحلافي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز- حفظهما الله-، ولكافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.

وذكر الحلافي أن رمضان في هذا العام يختلف اختلافا كبيرا عن السنوات الماضية، حيث إن مدينة ليستر البريطانية أغلقت المساجد بسبب هذه الجائحة العالمية «»، وليس بالاستطاعة الذهاب أو حتى الخروج إلى الأماكن العامة إلا لضرورة التسوّق فيها وأخذ الاحتياجات الاستهلاكية اليومية، وما عدا ذلك من الوقت يتم قضاؤه في المنزل.

وحول وضع الصيام أوضح أنه يسير بحكم السنوات التي تم قضاؤها في بلد الابتعاث، ما جعل الأمر معتادا، مشيرا إلى أن فترات الصيام أفضل بكثير عما سبقها، فعدد الساعات لا يقارن بالأعوام الماضية، حيث يبدأ وقت الإمساك في الساعة ٤ فجرا، ووقت الإفطار الساعة ٨:٢٤م، وفي هذا الوقت وبسبب الظروف المحيطة بفيروس كورونا المستجد يوجد وقت كبير لإنهاء متطلبات الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذكريات رمضان مع الأهل لا تنسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا