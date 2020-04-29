شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان مع الأهل لا تنسى والان نبدء بالتفاصيل

قال المبتعث لدراسة الدكتوراة في إدارة المشاريع في ولاية ليستر البريطانية محمد الحلافي إن آخر فترة صيام مع الأهل والأقارب كانت في المملكة عام ٢٠١٢م وهذه الذكريات لا تنسى على الإطلاق مهما مرت السنوات.

ورفع الحلافي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله-، ولكافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.

وذكر الحلافي أن رمضان في هذا العام يختلف اختلافا كبيرا عن السنوات الماضية، حيث إن مدينة ليستر البريطانية أغلقت المساجد بسبب هذه الجائحة العالمية «كورونا»، وليس بالاستطاعة الذهاب أو حتى الخروج إلى الأماكن العامة إلا لضرورة التسوّق فيها وأخذ الاحتياجات الاستهلاكية اليومية، وما عدا ذلك من الوقت يتم قضاؤه في المنزل.

وحول وضع الصيام أوضح أنه يسير بحكم السنوات التي تم قضاؤها في بلد الابتعاث، ما جعل الأمر معتادا، مشيرا إلى أن فترات الصيام أفضل بكثير عما سبقها، فعدد الساعات لا يقارن بالأعوام الماضية، حيث يبدأ وقت الإمساك في الساعة ٤ فجرا، ووقت الإفطار الساعة ٨:٢٤م، وفي هذا الوقت وبسبب الظروف المحيطة بفيروس كورونا المستجد يوجد وقت كبير لإنهاء متطلبات الدراسة.