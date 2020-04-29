شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

عائلة مسلمة تصلي داخل مطعمها خلال شهر رمضان المبارك، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في سيلايانغ بماليزيا. وقد أجبرت الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تتم في العديد من الدول الإسلامية حول العالم، سكانها على تغيير العادات الرمضانية التي كانت تحدث في رمضان بشكل طبيعي خلال السنوات الماضية، وقرر المسلمون التقيد بهذه الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، كما قام عدد كبير من التقليل من الزيارات ومنع موائد الإفطار التي كانت تقام في الشوارع الرئيسية والاكتفاء بتوزيع المساعدات والأغذية للمحتاجين في المنازل.

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