شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات: الصيام لا يسبب الصداع والان نبدء بالتفاصيل
كما بينت الدراسة علاقة الصداع بالسمنة ومرض السكري، ونوعيات الغذاء بالإضافة إلى القلق، وفي معظم الحالات يلجأ الكثيرون في التخلص من الألم، إلى الأعشاب والأدوية المسكنة، والتي زادت القناعة الخاطئة بمفعولها في زمن الكورونا.
وتتضح النتائج الإيجابية بالامتناع عن الطعام والشراب، من خلال متابعة البحوث العلمية.
وقالت أستاذة التغذية العلاجية د. جميلة هاشمي إن هناك مزيدا من الدراسات التي تؤكد أن صيام شهر رمضان يحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية، للمرضى المصابين بارتفاع في نسبة الدهون بالدم.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسات: الصيام لا يسبب الصداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.