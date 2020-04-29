شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات: الصيام لا يسبب الصداع والان نبدء بالتفاصيل

أشارت الدراسات الطبية الحديثة، إلى عدم وجود ارتباط بين الصداع والصيام، فيما تتعدد المسببات وفي مقدمتها إصابة المدخنين بالتوتر، نتيجة فقدان النيكوتين إضافة إلى مفعول القهوة والشاي.

كما بينت الدراسة علاقة الصداع بالسمنة ومرض السكري، ونوعيات الغذاء بالإضافة إلى القلق، وفي معظم الحالات يلجأ الكثيرون في التخلص من الألم، إلى الأعشاب والأدوية المسكنة، والتي زادت القناعة الخاطئة بمفعولها في زمن الكورونا.

وتتضح النتائج الإيجابية بالامتناع عن الطعام والشراب، من خلال متابعة البحوث العلمية.

وقالت أستاذة التغذية العلاجية د. جميلة هاشمي إن هناك مزيدا من الدراسات التي تؤكد أن صيام شهر رمضان يحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية، للمرضى المصابين بارتفاع في نسبة الدهون بالدم.