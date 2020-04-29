شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكهة الصيف» تزين موائد الإفطار والسحور والان نبدء بالتفاصيل
وقال المزارع محمد الرشيد: نستبشر كثيرا هذا الموسم بإنتاج وحصاد وفير من البطيخ الحساوي الذي يعتبر من أهم المنتجات الموسمية الوقتية والذي يستمر قطفه من 15 إلى 20 يوما، ولعل ما يميز هذا المنتج أنه يتكيف مع الأراضي الرملية في أطراف الواحة، ويعتبر فريدا من نوعه من ناحية الطعم، وهو يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والألياف والمغنيسيوم والفسفور.
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