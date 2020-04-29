شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكهة الصيف» تزين موائد الإفطار والسحور والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مزارعو الأحساء المهتمون بزراعة البطيخ الحساوي جني المحصول لهذا العام خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، حيث تتميز مزارع الأحساء بزراعة البطيخ الحساوي والذي يطلق عليه «فاكهة الصيف» والذي يعد من أهم المنتجات الموسمية الوقتية، ويتكيف مع الأراضي الرملية في أطراف الواحة ويتميز بلونه الأصفر وشكله الكروي ورائحته العطرية الجاذبة المحببة للكثير، ويجد طلبا كبيرا من الأهالي ممن يفضل تقديمه هذه الأيام على موائد الإفطار والسحور من الشهر الكريم ومنهم من يفضله مشروبا طازجا.

وقال المزارع محمد الرشيد: نستبشر كثيرا هذا الموسم بإنتاج وحصاد وفير من البطيخ الحساوي الذي يعتبر من أهم المنتجات الموسمية الوقتية والذي يستمر قطفه من 15 إلى 20 يوما، ولعل ما يميز هذا المنتج أنه يتكيف مع الأراضي الرملية في أطراف الواحة، ويعتبر فريدا من نوعه من ناحية الطعم، وهو يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والألياف والمغنيسيوم والفسفور.