شكرا لقرائتكم خبر عن 994 جولة رقابية في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإحصائية أن عدد الجولات الرقابية بلغ 994 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، ومحلات بيع المعجنات، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام .
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