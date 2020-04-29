شكرا لقرائتكم خبر عن 994 جولة رقابية في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية للجولات والحملات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع وكمية المواد المطهرة، وعدد الآليات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، وكمية المواد الغذائية التي جرى إتلافها بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام، وكميات المخلفات والنفايات المزالة، وعدد الكوادر الميدانية التي عملت ضمن فرق العمل المكلفة بتنفيذ هذه الجولات في أول ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الجولات الرقابية بلغ 994 جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، ومحلات بيع المعجنات، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام .