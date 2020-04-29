شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مجمعات تحت مجهر «الاحترازات».. والرهان على وعي المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

أنهت المجمعات التجارية في حاضرة الدمام، أمس، استعداداتها للعودة من جديد، لاستقبال الزوّار من الزبائن، تحت إجراءات وقائيّة واحترازيّة مشدّدة، ومراقبة جهات عدّة، من ضمنها وزارة الصحّة والتجمع الصحّي الأول بالمنطقة الشرقية. وطبقت المجمعات التنظيمات اللازمة، من تعقيم وتنظيف الممرات وواجهات المحلات التجارية، لحماية الأرواح من فيروس كورونا

جولة ميدانية

ورصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانيّة، عمليات الاستعداد النهائيّة، لفتح المجمعات التجارية، من خلال تهيئة اللوحات الإعلانية بداخل 6 مجمعات لوضع نصائح وإرشادات توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى وضع أماكن للمعقمات ورمي القفازات، بالإضافة إلى تحديد بعض المداخل والمخارج للمجمعات لوضع كادر صحي يقوم بعملية الفحص والفرز للزبائن وقياس درجات الحرارة للتأكد من ارتفاعها وخلوّهم من الفيروس.

وعي المستهلك

وأكد المواطن نجم الحربي، أن خطوة السماح للمجمعات التجارية بفتح أبوابها واستقبال الزبائن والزوار إيجابية، لكن يتبعها وعي المستهلك الذي يجب عليه أن يلتزم بالإجراءات والتعقيم ولبس القفازات وعدم الخروج سوى في الأوقات الطارئة والضرورية، مع الابتعاد عن التجمعات والكثافة العددية خاصةً في هذا التوقيت الحسّاس الذي يجب أن نساهم فيه جميعاً في تخطي أزمة الفيروس والتغلّب عليه.

كلنا مسؤول

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وأوضح المواطن عواد الحربي، أنه يجب التكاتف جميعاً لتوعية بعضنا البعض وعدم التدافع والخروج في آنٍ واحد، فالقيادة الحكيمة قدمت كل ما يجب أن يقدّم لحماية الأرواح، وجاء الدور على وعي المواطن وتفعيل شعار «كلنا مسؤول»، من خلال اختيار الأوقات المناسبة للخروج، وعدم التزاحم والتكدس بداخل أو أمام المحلات أو المجمعات، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والتعقيم كل فترة، وعدم ملامسة الأسطح التي قد تتسبب في نقل الفيروس.

الدفع الإلكتروني

بدورها، ذكرت مديرة تعزيز الصحة بالتجمع الصحي الأول بالشرقية هند الجعفر، أنه يجب على المتسوقين من أجل تسوقٍ آمن في المراكز التجارية ارتداء الكمامات والقفازات عند التسوّق، والمحافظة على مسافة مترين وتعقيم اليدين باستمرار واتباع آداب العطاس كذلك الدفع عن طريق الدفع الإلكتروني فقط والتخلص من القفازات في الأماكن المخصصة لها.

تثقيف الزوار

وأضافت: إنه سيتم تحديد مداخل معيّنة في بعض المولات بحاضرة الدمام محطات فحص بصري لقياس الحرارة والتأكد من خلوّ زوار المجمعات من الأمراض والتزامهم بالإجراءات الوقائية، كذلك عمل فحص حراري للتأكد من أي حالة اشتباه، وأي حالة تتجاوز درجة حرارتها 38 درجة مئوية، يتم عزلها، بالإضافة إلى نقلها إلى المراكز الصحيّة المخصصة لاستقبالها في الخبر أو الدمام. مشيرة إلى وجود فرق توعوية لتثقيف الزوار بأهمية التسوّق الآمن بالإضافة إلى عدم التسوق إلا للضرورة، ويظلّ خيار التسوق الإلكتروني هو الأفضل حالياً، مع عدم دخول صغار وكبار السنّ والحوامل للمجمعات، بالإضافة إلى عدد محدد لكل محلّ من المتسوقين لمنع الازدحام.