شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محتال «باكستاني» يدعي توفير لقاح لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فيروس "كورونا". وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.

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