شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لـ 1283 أسرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا . وجرى توزيع 1283 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7698 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، بإقليم البنجاب. وقام فريق المركز بتوزيع 660 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3960 فردًا، و225 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1350 فردًا، و190 سلة غذائية تزن 6 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1140 فردًا، و208 سلال غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1248 فردًا. ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

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