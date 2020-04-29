محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:58 AM Advertisements وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ،

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