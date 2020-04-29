محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:50 AM Advertisements شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة ،

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