محمد بن مسعود - الدمام - مخالف لنظام الإقامة وانتحل صفة "ممارس صحي" صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس "كورونا" المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:45 AM مخالف لنظام الإقامة وانتحل صفة "ممارس صحي" Advertisements شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم في وادي الدواسر ادعى توفير لقاح ضد فايروس "كورونا" شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم في وادي الدواسر ادعى توفير لقاح ضد فايروس "كورونا" صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس "كورونا" المستجد، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي ( 3000 ) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.

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