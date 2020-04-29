، صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم

عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤول قنوات beIN Sports التي تتخذ من قطر مقرًا لها، قدم اعتراضًا إلى رابطة

الدوري الإنجليزي يحث فيه الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز على منع صفقة شراء

نيوكاسل الإنجليزي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.