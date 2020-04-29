موقف "القصر" المحكوم عليهم في جرائم إرهابية بعد إلغاء القتل تعزيرًا

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القصاص " القتل تعزيرًا " على الأحداث، تشمل المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية. أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القصاص " القتل تعزيرًا " على الأحداث، تشمل المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية. وأوضحت الهيئة أن الأمر الملكي نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات. ولفتت إلى أنه ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناء من تطبيق هذا الأمر الملكي.

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