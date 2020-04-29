شاهد.. أشخاص يقيمون صلاة الجماعة أمام باب أحد المساجد بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول مواطن يوثق من حي الخليج في الرياض أشخاص يقيمون صلاة الجماعة أمام باب أحد المساجد، متجاهلين إجراءات السلامة. أظهر مقطع فيديو متداول مواطن يوثق من حي الخليج في الرياض أشخاص يقيمون صلاة الجماعة أمام باب أحد المساجد، متجاهلين إجراءات السلامة. وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالقبض على المخالفين نظرًا لأنهم يتجاهلون الإجراءات الإحترازية.

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