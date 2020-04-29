شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إتلاف 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تمكن حرس الحدود من ضبط مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية تمكن حرس الحدود من ضبط مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك. وأوضح حرس الحدود أن المركبان بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان. وأضاف : مصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك. يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام. Advertisements

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