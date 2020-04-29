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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انعقدت جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي. انعقدت جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية بالمملكة . كما وافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين. اقرأ أيضا:

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