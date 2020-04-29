شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون أي شهادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين دون اشتراط أي شهادة.

وجاء نص القرار كالتالي: " وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني".

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي؛ في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.