شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الفهد تنقلب على مخرج "أم هارون".. المصري "محمد العدل".. والسبب صادم! (شاهد ماذا جرى بينهما خلف الكواليس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما أثار مسلسل "أم هارون" جدلاً واسعاً بين الجمهور، يبدو أن الخلافات بدأت تتسلل بين أعضاء العمل أنفسهم.

بدأت القصة حين نشر مُخرج العمل، المصري محمد العدل منشوراً عبر صفحته على "الفيسبوك" يتباهى خلاله بأن المسلسل تصدر "التريند" الخليجي لأيام.

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وكتب العدل: " أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي .بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها".

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ويبدو أن منشور العدل أثار غضب بطلة العمل الممثلة الكويتية حياة الفهد، والتي ردت بطريقة غير مُباشرة، فنشرت صورتها بشخصية "أم هارون" وعلقت: "إذا امتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنىْ ام هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم. حياة الفهد".









ثم عادت حياة الفهد ونشرت مرة أخرى: "شكر وتقدير للمخرجة لولوة عبدالسلام على مشاركتها في اخراج مسلسل #ام_هارون والشكر للكوادر الفنية والانتاجية معها ودائما نكسب الناس بأخلاقها وتمنياتنا لها بالتوفيق وكل عام وانتي بخير".

