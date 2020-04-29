شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن بيان صارم من مجلس الوزراء السعودي بشأن إعلان "الانتقالي" الطوارئ والحكم الذاتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مجلس الوزراء السعودي دعمه لما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي.

وشدد المجلس في اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه.

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وأشاد المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية دعا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في العاصمة المؤقتة "عدن" ومدن الجنوب كأول رد فعل على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والحكم الذاتي للجنوب.

وأكد التحالف في بيان صحفي الإثنين الماضس على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .

وأوضح، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وطالب التحالف وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعيا الطرفين (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي) إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، قد أعلن في بيان السبت، البدء في "الإدارة الذاتية للجنوب" ابتداء من السبت، وتكليف" لجان المجلس الانتقالي بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية".