شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أول تدخل تركي لدعم الشرعية في اليمن بعد إعلان مليشيات الإمارات الانفصال والانقلاب على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت تركيا،الثلاثاء، وقوفها إلى جانب اليمنيين واستقرار ووحدة أراضيهم ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة عبر حوار شامل بقيادة الأمم المتحدة.

ودعت تركيا -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها- أطراف النزاع في اليمن إلى تجنب الخطوات التي من شأنها انتهاك وحدة وسيادة بلادهم، والامتثال لوقف إطلاق النار.

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وأعرب البيان عن قلق أنقرة من التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن، مؤكدا ضرورة التركيز قبل كل شيء على الأزمة الإنسانية التي وصلت مستويات مقلقة مع ظهور فيروس كورونا.

وأضاف "يجب على الأطراف خلال المرحلة الراهنة التضامن والتعاون من أجل تخفيف آلام الشعب اليمني، وتجنب الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية، وانتهاك وحدة وسيادة البلاد، والامتثال لوقف إطلاق النار".

ويأتي البيان ردا على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، السبت، تفعيل الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها بدءا من منتصف ليلة 26 أبريل 2020.

وقوبل إعلان الانتقالي ما سماه حالة "الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب" برفضٍ عربي وغربي وأممي واسع.

ووصف التحالف إعلان المجلس بـ"المستغرب"، مطالباً بعودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.