شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة العربية "منتهى الرمحي" تتنبأ بموعد انتهاء الجائحة الوبائية في دول العالم كله.. أيش الدليل؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت مذيعة بقناة العربية السعودية موجة من الجدل بعد نبوءتها المثيرة عن فيروس كورونا.
وألمحت مذيعة العربية منتهى الرمحي إلى قرب انتهاء الفيروس قائلة: عندي إحساس إنه الكورونا رايح بهدوء كما جاء بهدوء في بداياته قبل أن يصبح إعصارا ..يا رب إحساسي ما يخيب.
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وتفاعل الكثير من المعلقين مع نبوءة "الرمحي" ، حيث قال أحد المتابعين: الجائحة أو الوباء لا يتم التعاطي معهما بالمشاعر والأحاسيس ست منتهى .. لأنهما مسألة تخص العلم والعقل .. فأي معادلة معطياتها خاطئة حتمآ سوف تكون نتائجها خاطئة .. وأعمال العقل في الإسلام فريضة .. فالوباء يحتاج إلى طهارة نفس ودعاء .. والكورونا تحتاج إلى لقاح أو دواء.
وقال آخر: لم يأتي بهدوء بدأ قويا وسينتهي بقوة الله.
وقال ثالث: اللي يشوف الارقام العالمية وتصاعدها الحالي وكيف كان قبل شهر وارقام اوروبا يقول نفس الكلام.
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