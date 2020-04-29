موعد عودة الصلاة في الحرمين الشريفين .. التفاصيل

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زف معالي الشيخ عبدالرحمن السديس البشارة للمسلمين بالعودة للصلاة في الحرمين الشريفين خلال أيام حيث قال ‏السديس : نُبشركم .. أيام وتنكشف الغمة ونعود للحرمين والصلاة والطواف و حديث مليء بالتفاؤل بالفيديو التالي⬇️



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