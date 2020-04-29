أكد أن سلامة الممارس أولوية..

وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني على الجهود التي تبذلها الطواقم الصحية في مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا". كما راجع مع مدير المجمع مبارك اليامي سير العمل, وآلية استقبال الحالات والتعامل, والتجهيزات المتوفرة, والطواقم الطبية المتخصصة والجهود المقدمة لخدمة المنومين وتقديم الرعاية الصحيه لهم.. أعرب القحطاني عن اعتزازه بما تقوم به الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات الايجابية مشددًا على أهمية تعزيز الجانب الوقائي للممارس الصحي بالدرجة الأولى وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يضمن سلامتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدير صحة الطائف يتابع جهود مجمع الملك فيصل لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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