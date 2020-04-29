الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على 6 محافظات بمكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية غدًا، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والطائف، وتربة، والموية، ورنية، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الغد.

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وإلى ذلك، توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة».

وأضافت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مرتين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 16–36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مختلف المناطق.